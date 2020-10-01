Пшонку в НАПК назвали «очень профессиональным прокурором» — детали

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Виктора Пшонку — экс-генпрокурора времен президентства Виктора Януковича — назвал «очень профессиональным прокурором и администратором» бывший прокурор Александр Новиков, который сейчас возглавляет Нацагентство по предотвращению коррупции.

Я боюсь пойти против течения в ответе на этот вопрос. Он был очень профессиональный прокурор и очень профессиональный администратор. При том, что, конечно, прокуратура была частью коррупционной системы, — заявил Новиков в интервью УП.

По его словам, вне рамок организованной коррупции Генпрокуратура «была действительно эффективной» во времена Пшонки. В качестве примера эффективности работы Пшонки Новиков привел показательные дела против судьи Зварыча и тогдашнего главы Государственного центра занятости Галицкого.

Орган был эффективен в той части, которая не была связана с коррупцией. Но, поскольку коррупция была всеобъемлющей, эта часть была мала, — отметил глава НАПК.

По мнению чиновника, работа всех правоохранительных органов начала «пробуксировать» после принятия в 2012 году нового Уголовного процессуального кодекса.

А после создания НАБУ нардепы — это так для меня выглядит — поняли, что они не смогут избежать ответственности. С 2015 по 2019 годы они занимались тем, чтобы сделать уголовный процесс еще как можно более неэффективным. Сейчас 10 тыс. дел, связанных с коррупцией, находятся в судах… У нас форма в уголовном процессе сменила суть. Неважно — человек убил, украл, но если есть какая-то ошибка в бумажке, это позволит ему избежать ответственности, — резюмировал Новиков.

Напомним, Виктор Пшонка — генеральный прокурор времен президентства Виктора Януковича и его верный соратник, известный ценитель золотых батонов и предметов роскоши. Пшонка объявлен в розыск в Украине. Известно, что свой ювелирный бизнес семья Пшонки перевезла из материковой Украины в аннексированный Крым.

Еще в 2014 году сообщалось, что президент РФ Владимир Путин секретным указом предоставил российское гражданство Януковичу, экс-премьеру Николаю Азарову и Пшонке, а также членам их семей.

Последний раз Пшонка появлялся на публике в апреле 2014 года в Ростове, где он давал пресс-конференцию вместе с Януковичем и экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко.