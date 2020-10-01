Нардеп Герега прячется от нас — глава НАПК — новости политики

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Ракурс

Александр Герега — нардеп и глава подкомитета Верховной Рады по вопросам общего налогового администрирования и налогообложения предприятий, бухгалтерского учета и аудита — скрывается от Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом рассказал бывший прокурор Александр Новиков, который сейчас возглавляет Нацагентство, в интервью УП.

Я бы очень хотел, чтобы наши чиновники в 10-дневный срок давали объяснения (ответы на запросы НАПК — ред.), как предусматривает закон. Мы вот Гереге протокол не можем вручить, уже два месяца пытаемся — он прячется от нас, — заявил Новиков.

По его словам, чиновники могут затягивать с дачей объяснений-ответов на обращения Нацагентства о возможных коррупционных проступках.

Такой уровень субъектов, у нас каждое объяснение — это история на месяц-два, чтобы его получить… Очень высокого уровня люди, поэтому трудно получить результат, — резюмировал глава НАПК.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что десять нардепов почти не голосовали в Раде с начала года, лидер антирейтинга — Герега.