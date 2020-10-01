Поезд раздавил авто на Полтавщине. Фото: КиевПравда

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Ракурс

Смертельное ДТП произошло вблизи Карловки на Полтавщине. На железнодорожном переезде пассажирский поезд, который ехал по маршруту «Константиновка-Киев», раздавил автомобиль Ford.

Кадры страшной аварии, которая произошла 28 сентября, опубликовал на своей странице в Фейсбуке Влад Антонов.

По его словам, под Полтавой водитель автомобиля Ford объехал шлагбаум и застрял на путях, в этот момент на них ехал скоростной поезд. От мощного удара автомобиль раздавило, а поезд протащил его около 200 м. Водитель сразу погиб.

Тело водителя пришлось вытаскивать спасателям ГСЧС, а обломки его автомобиля разлетелись на 30−50 м.

Отметим, что шансов выжить при ударе поезда, который в 1000 раз тяжелее авто, обычно нет никаких — даже при скорости поезда 50−60 км/ч.

Напомним, что утром 27 сентября в Киеве на мосту Патона произошло смертельное ДТП с участием самосвала «Мерседес Актрос». В результате аварии погиб водитель грузовика.