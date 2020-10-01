Потяг розчавив авто на Полтавщині. Фото: КиевПравда

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Ракурс

Смертельна ДТП сталася поблизу Карлівки, що на Полтавщині. На залізничному переїзді пасажирський потяг, який їхав за маршрутом «Костянтинівка-Київ», розчавив автомобіль Ford.

Кадри жахливої аварії, що сталась 28 вересня, опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці Влад Антонов.

За його словами, під Полтавою водій автомобіля Ford об’їхав шлагбаум і застряг на колії, в цей момент на ній їхав швидкісний поїзд. Від потужного удару автомобіль розчавило, а потяг протягнув його близько 200 м. Водій одразу загинув.

Тіло водія довелося витягали рятувальникам ДСНС, а уламки його автомобіля розлетілися на 30−50 м.

Зазначимо, що шансів вижити при ударі поїзда, який у 1000 разів важчий за авто, зазвичай немає ніяких — навіть при швидкості поїзда в 50−60 км/год.

Нагадаємо, що зранку 27 вересня у Києві на мосту Патона сталася смертельна ДТП за участю самоскида «Мерседес Актрос». Внаслідок аварії загинув водій вантажівки.