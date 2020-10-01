Герега ховається від нас — глава НАЗК

https://racurs.ua/ua/n144560-gerega-hovaietsya-vid-nas-glava-nazk.html

Ракурс

Олександр Герега — нардеп й голова підкомітету Верховної Ради з питань загального податкового адміністрування та оподаткування податком на прибуток підприємств, бухгалтерського обліку і аудиту — ховається від Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це розповів колишній прокурор Олександр Новіков, який нині очолює Нацагентство, в інтерв’ю для УП.

Я б дуже хотів, щоб наші високопосадовці у 10-денний термін давали пояснення (відповіді на запити НАЗК — ред.), як передбачає закон. Ми от Герезі протокол не можемо вручити, вже два місяці намагаємось — він ховається від нас, — заявив Новіков.

За його словами, високопосадовці можуть затягувати із дачею пояснень-відповідей на звернення Нацагентства щодо можливих корупційних проступків.

Такий рівень суб'єктів, що у нас кожне пояснення — це історія на місяць-два, щоб його отримати… Дуже високого рівня люди, тому важко отримати результат, — резюмував глава НАЗК.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що десятеро нардепів майже не голосували у Раді з початку року, лідер антирейтингу — Герега.