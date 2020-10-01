Необычную причину увеличения случаев COVID-19 в Украине назвал Зеленский

Зеленский объяснил увеличение случаев COVID-19 в Украине. Фото: president.gov.ua

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Рост количества инфицирований коронавирусом в Украине связан с началом политической активности накануне местных выборов.

Сейчас количество новых случаев заболевания увеличились более чем на тысячу процентов. Об этом 1 октября заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Ровенскую область.

Мы видим социологию, какое влияние имеет эта политическая эйфория, этот политический цирк. Политики хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но сейчас мы видим более 4 тыс. больных. Это игры, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных, — сказал Зеленский.



По словам главы государства, властям удалось остановить первую волну коронавируса, но потом стартовала предвыборная кампания.

Напомним, 30 сентября в Украине зафиксировали рекордное количество новых больных — 4 тыс. 69. Рекорд по количеству инфицированных обновляется вторые сутки подряд — 29 сентября заболевание подтвердили у 4 тыс. 27 человек.