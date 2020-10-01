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Ракурс
Зеленський пояснив збільшення випадків COVID-19 в Україні. Фото: president.gov.ua

Незвичайну причину збільшення випадків COVID-19 в Україні назвав Зеленський

1 жов 2020, 15:26
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Зростання кількості інфікувань коронавірусом в Україні пов’язане із початком політичної активності напередодні місцевих виборів.

Наразі кількість нових випадків захворювання збільшилась на більш ніж на тисячу відсотків. Про це 1 жовтня заявив президент Володимир Зеленський під час візиту в Рівненську область.

Ми бачимо соціологію, який вплив має ця політична ейфорія, цей політичний цирк. Політики хочуть подобатися всім людям, які живуть в тому чи іншому місті, населеному пункті. Але зараз ми бачимо понад 4 тис. хворих. Це іграшки, які більш ніж на тисячу відсотків збільшили кількість хворих, — сказав Зеленський.


За словами глави держави, владі вдалося зупинити першу хвилю коронавірусу, але потім стартувала передвиборча кампанія.

Нагадаємо, 30 вересня в Україні зафіксували рекордну кількість нових хворих — 4 тис. 69. Рекорд з кількості інфікованих оновлюється другу добу поспіль — 29 вересня захворювання підтвердили у 4 тис. 27 осіб.

Джерело: Ракурс


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