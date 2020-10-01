Против Мангера дали разоблачительные показания по делу Гандзюк

https://racurs.ua/n144562-protiv-mangera-dali-razoblachitelnye-pokazaniya-po-delu-gandzuk.html

Ракурс

В суде по делу Гандзюк 1 октября один из фигурантов — Игорь Павловский — дал разоблачительные показания против председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Во время заседания Приморского районного суда Одессы Павловский подтвердил причастность Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина к гибели Гандзюк. Об этом сообщило Фейсбук-сообщество «Кто заказал Катю Гандзюк?».

Павловский рассказал, что во время общения с Левиным тот неоднократно упоминал, что именно «Николаевич» заказал нападение на Гандзюк. Он добавил, что позже ему стало известно, что «Николаевич» — это и есть Мангер.

Кроме того, подозреваемый признался, что ранее давал ложные показания о Магнере и Левине, поскольку ему и его дочери угрожали. Суд также привлек родителей и мужа Екатерины Гандзюк к делу в качестве потерпевших.

Напомним, подозреваемые в убийстве активистки Мангер и Левин могут получить по 12 лет тюрьмы. Об этом говорится в обвинительном акте. Им инкриминируют нарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27 (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ни Мангер, ни Левин не признают своей вины в убийстве активистки.

Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года в Херсоне. Женщина получила 40% ожогов кожи. Она умерла в киевской клинике спустя три месяца в результате осложнений. Дело об убийстве Гандзюк стало одним из самых громких в стране из-за неоднократного саботажа и попытки преждевременного завершения следствия.