Проти Мангера дали викривальні свідчення щодо убивства Гандзюк

https://racurs.ua/ua/n144562-proty-mangera-daly-vykryvalni-svidchennya-schodo-ubyvstva-gandzuk.html

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У справі Гандзюк 1 жовтня один із фігурантів — Ігор Павловський — дав викривальні свідчення проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Під час засідання Приморського районного суду Одеси Павловський підтвердив причетність Мангера та екс-помічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна до загибелі Гандзюк. Про це повідомила Фейсбук-спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Павловський розповів, що під час спілкування з Левіним той неодноразово згадував, що саме «Миколайович» замовив напад на Гандзюк. Він додав, що пізніше йому стало відомо, що «Миколайович» — це і є Мангер.

Окрім того, підозрюваний зізнався, що раніше давав неправдиві свідчення щодо Магнера та Левіна, оскільки йому та його доньці погрожували. Суд також залучив батьків та чоловіка Катерини Гандзюк до справи як потерпілих.

Нагадаємо, підозрювані у вбивстві активістки Мангер і Левін можуть отримати по 12 років тюрми. Про це йдеться в обвинувальному акті. Мангеру та Левіну інкримінують порушення, передбачені ч. 3 ст. 27 (тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) і ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Ані Мангер, ані Левін не визнають своєї провини у вбивстві активістки.

Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року у Херсоні. Жінка отримала 40% опіків шкіри. Вона померла у київській клініці через три місяці внаслідок ускладнень. Справа про вбивство Гандзюк стала однією з найгучніших справ у країні через неодноразовий саботаж та спроби передчасного завершення слідства.