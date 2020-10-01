Пожар в Станице Луганской. Фото: Станично-Луганская РГА

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В Луганской области огонь от лесных пожаров достиг Станицы Луганской.

Пожар перекинулся на территорию контрольно пропускного пункта въезда-выезда «Станица Луганская». Здесь пламя разрушило модуль «Красного креста» и павильон для ожидающих. Также пожар распространился на улицах Донецкая и Ломоносова. Об этом 1 октября сообщила Станично-Луганская районная государственная администрация в Facebook.

В ГСЧС отметили, что в результате пожаров на территории Луганской области погибли девять человек и госпитализированы 14 человек. Огонь повредил ориентировочно 250 домов в восьми населенных пунктах. В пресс-центре ООС добавили, что из эпицентров пожаров в Луганской области эвакуировали почти тысячу человек. К эвакуации привлекли бойцов операции Объединенных сил.

Один из очагов пожаров уже потушили — ликвидировали возгорание между населенными пунктами Байдовка и Половинкино. Пылают еще пять ячеек. Спасатели отмечают, что очень сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка — здесь пожар грозит 22 населенным пунктам.

Напомним, 30 сентября масштабные лесные пожары возникли в Луганской области одновременно в трех районах — Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском. В ряде населенных пунктов сгорели дома и хозяйственные дома, а огонь окружил город Северодонецк и добрался до территории химического завода «Азот».

Ранее сообщалось о пяти погибших и шести раненых. Правоохранители по факту пожаров открыли уголовные производства.