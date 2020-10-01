Пожары на Луганщине. Фото: полиция Луганской области

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Масштабные лесные пожары на Луганщине унесли уже пять человеческих жизней.

Из опасных зон эвакуировали 120 человек, а к тушению пожара привлекли 1 тыс. 229 человек, 204 единицы техники и авиацию. По фактам пожаров полиция открыла семь уголовных производств. Об этом сообщила полиция Луганской области.

Тем временем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Луганской области сообщили, что сейчас пожарные тушат пожары в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах. В ГСЧС заверили, что в Северодонецке потушили пожары на заводе антисептиков, на территории хлораторной насосной станции, на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий. В ведомстве уверяют, что угрозы распространения огня в направлении Северодонецка нет.

Спасатели добавили, что самая сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до Северодонецка.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что для тушения масштабных пожаров не хватает технических возможностей.

Напомним, 30 сентября масштабные лесные пожары возникли в Луганской области одновременно в трех районах — Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском. В ряде населенных пунктов сгорели дома и хозяйственные дома, а огонь окружил город Северодонецк и добрался до территории химического завода «Азот».

Правоохранители по факту пожаров открыли уголовные производства. Местные власти утверждают, что ряд пожаров возник в результате артиллерийских обстрелов со стороны боевиков ЛНР.