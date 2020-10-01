Пожежі на Луганщині. Фото: поліція Луганської області

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Масштабні лісові пожежі на Луганщині забрали вже п’ять людських життів.

З небезпечних зон евакуювали 120 осіб, а до гасіння пожежі залучили 1 тис. 229 осіб, 204 одиниці техніки та авіацію. За фактами пожеж поліція відкрила сім кримінальних проваджень. Про це повідомила поліція Луганської області.

Тим часом у Державній службі з надзвичайних ситуацій Луганської області повідомили, що наразі вогнеборці гасять пожежі у Новоайдарському, Старобільському і Станично-Луганському районах. У ДСНС запевнили, що в Сєвєродонецьку загасили пожежі на заводі антисептиків, на території хлораторної насосної станції, на складі побутової хімії і лакофарбових виробів. У відомстві запевняють, що загрози розповсюдження вогню у напрямку Сєвєродонецька немає.

Рятувальники додали, що найскладніша ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганській до Сєвєродонецька.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що для гасіння масштабних пожеж не вистачає технічних можливостей.

Нагадаємо, 30 вересня масштабні лісові пожежі виникли в Луганській області одночасно в трьох районах — Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському. У низці населених пунктів згоріли будинки та господарські оселі, а вогонь оточив місто Сєвєродонецьк та дістався до території хімічного заводу «Азот».

Правоохоронці за фактом пожеж відкрили кримінальні провадження. Місцева влада стверджує, що низка пожеж виникла внаслідок артилерійських обстрілів з боку бойовиків ЛНР.