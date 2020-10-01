Пожежа в Станиці Луганській. Фото: Станично-Луганська РДА

https://racurs.ua/ua/n144561-lisovi-pojeji-na-luganschyni-vogon-perekynuvsya-na-kpvv-ta-budynky-v-stanyci-luganskiy-foto.html

Ракурс

У Луганській області вогонь від лісових пожеж досяг Станиці Луганської.

Пожежа перекинулася на територію контрольно пропускного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». Тут полум’я зруйнувало модуль «Червоного хреста» та павільйон для очікуючих. Також пожежа поширилася на вулицях Донецька і Ломоносова. Про це 1 жовтня повідомила Станично-Луганська районна державна адміністрація у Facebook.

У ДСНС зазначили, що внаслідок пожеж на території Луганської області загинуло дев’ятеро осіб та госпіталізовано 14 осіб. Вогонь пошкодив орієнтовно 250 будинків у восьми населених пунктах. У прес-центрі ООС додали, що з епіцентрів пожеж в Луганській області евакуювали майже тисячу осіб. До евакуації залучили бійців операції Об'єднаних сил.

Один із осередків пожеж вже загасили — ліквідували загоряння між населеними пунктами Байдівка та Половинкине. Палають ще п’ять осередків. Рятувальники зазначають, що дуже складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька — тут пожежа загрожує 22 населеним пунктам.

Нагадаємо, 30 вересня масштабні лісові пожежі виникли в Луганській області одночасно в трьох районах — Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському. У низці населених пунктів згоріли будинки та господарські оселі, а вогонь оточив місто Сєвєродонецьк та дістався до території хімічного заводу «Азот».

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих та шістьох поранених. Правоохоронці за фактом пожеж відкрили кримінальні провадження.