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Ракурс
Пожежа в Станиці Луганській. Фото: Станично-Луганська РДА

Вогонь охопив КПВВ та будинки в Станиці Луганській (ФОТО, ВІДЕО)

1 жов 2020, 14:58
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У Луганській області вогонь від лісових пожеж досяг Станиці Луганської.

Пожежа перекинулася на територію контрольно пропускного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». Тут полум’я зруйнувало модуль «Червоного хреста» та павільйон для очікуючих. Також пожежа поширилася на вулицях Донецька і Ломоносова. Про це 1 жовтня повідомила Станично-Луганська районна державна адміністрація у Facebook.

Пожежа в Станиці Луганській. Фото: Станично-Луганська РДА

Пожежа в Станиці Луганській. Фото: Станично-Луганська РДА

Пожежа в Станиці Луганській. Фото: Станично-Луганська РДА

У ДСНС зазначили, що внаслідок пожеж на території Луганської області загинуло дев’ятеро осіб та госпіталізовано 14 осіб. Вогонь пошкодив орієнтовно 250 будинків у восьми населених пунктах. У прес-центрі ООС додали, що з епіцентрів пожеж в Луганській області евакуювали майже тисячу осіб. До евакуації залучили бійців операції Об'єднаних сил.

Один із осередків пожеж вже загасили — ліквідували загоряння між населеними пунктами Байдівка та Половинкине. Палають ще п’ять осередків. Рятувальники зазначають, що дуже складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька — тут пожежа загрожує 22 населеним пунктам.


Нагадаємо, 30 вересня масштабні лісові пожежі виникли в Луганській області одночасно в трьох районах — Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському. У низці населених пунктів згоріли будинки та господарські оселі, а вогонь оточив місто Сєвєродонецьк та дістався до території хімічного заводу «Азот».

Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих та шістьох поранених. Правоохоронці за фактом пожеж відкрили кримінальні провадження.

Джерело: Ракурс


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