Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Тарифи на опалення 2020. Фото: Пекселс

Скільки українці платитимуть за опалення та електроенергію — нові тарифи

1 жов 2020, 14:25
999

Опалювальний сезон починається в Україні у жовтні. Централізоване теплопостачання вмикають при значному зменшені середньодобової температури повітря — коли вона опускається до +8°. В Україні це традиційно відбувається у другій половині жовтня.

Тарифи на цей опалювальний сезон будуть дещо нижчими, ніж у минулому році. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у жовтні тисяча кубів газу коштуватиме українцям від 4 тис. 700 до 5 тис. грн, а ближче до зими ціна зросте.

Якщо ж людина не може оплачувати комунальні послуги і хоче отримати субсидії, відповідну заяву треба подати до органів соцзахисту вже з 1 жовтня.


Ціни на електроенергію не зростатимуть. Тарифи на електрику в Україні залишаються незмінними від 2017 року, є найнижчими у Європі і становлять:

  • до 100 кВт/год — 90 коп. за кВт/год,
  • понад 100 кВт/год — 168 коп. за кВт/год.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів