Тарифи на опалення 2020. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/ua/n144559-skilky-ukrayinci-platytymut-za-opalennya-ta-elektroenergiu-novi-taryfy.html

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Опалювальний сезон починається в Україні у жовтні. Централізоване теплопостачання вмикають при значному зменшені середньодобової температури повітря — коли вона опускається до +8°. В Україні це традиційно відбувається у другій половині жовтня.

Тарифи на цей опалювальний сезон будуть дещо нижчими, ніж у минулому році. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у жовтні тисяча кубів газу коштуватиме українцям від 4 тис. 700 до 5 тис. грн, а ближче до зими ціна зросте.

Якщо ж людина не може оплачувати комунальні послуги і хоче отримати субсидії, відповідну заяву треба подати до органів соцзахисту вже з 1 жовтня.

Ціни на електроенергію не зростатимуть. Тарифи на електрику в Україні залишаються незмінними від 2017 року, є найнижчими у Європі і становлять: