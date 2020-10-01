Чи існують ефективні ліки від коронавірусу, повідомили у ВООЗ. Фото: vesty.co.il

https://racurs.ua/ua/n144558-chy-isnuut-efektyvni-liky-vid-koronavirusu-povidomyly-u-vooz.html

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Ліків, які допоможуть одужати від коронавірусу, наразі не існує.

Наразі є понад 200 експериментальних вакцин, які знаходяться на різній стадії розвитку в лабораторіях або на різних типах випробувань. І з них вже вісім вакцин, які перебувають у третій фазі клінічних випробувань. Але ліків наразі немає. Про це заявив керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв’ю «Суспільному».

Не існує певного єдиного препарату, який би нас вилікував. І немає жодного чудодійного препарату, який людина могла б приймати вдома у випадку легкого перебігу. Про що ми також дізналися під час спалаху COVID-19 — це про важливість кисневої терапії, — зазначив він.

За його словами, останні випробування свідчать, що деякі кортикостероїди, такі як дексаметазон, дають певний ефект, якщо застосовувати їх для пацієнтів, які вже перебувають на штучній вентиляції легень. Виявилося, що використання цього препарату знижує вірогідність настання смерті в п’ять разів. Також від можливості негативних наслідків лікування допомагає киснева терапія.

Тим часом JAMA Internal Medicine пише, що науковці з США довели, що протималярійний препарат гідроксихлорохін не показав ефективності проти COVID-19 під час клінічних випробувань. У науковому дослідженні брали участь 125 осіб, але тестування було ухвалено призупинити через очевидні побічні ефекти від застосування ліків.

Нагадаємо, 22 вересня генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав створити недорогу «народну вакцину», яка буде доступною в усіх країнах.