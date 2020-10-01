Существуют ли эффективные лекарства от коронавируса, сообщили в ВОЗ. Фото: vesty.co.il

https://racurs.ua/n144558-suschestvuut-li-effektivnye-lekarstva-ot-koronavirusa-soobschili-v-voz.html

Ракурс

Лекарств, которые помогут вылечиться от коронавируса, пока не существует.

Сейчас есть более 200 экспериментальных вакцин, которые находятся на разной стадии разработки в лабораториях или на разных стадиях испытаний. И из них уже восемь вакцин находятся в третьей фазе клинических испытаний. Но лекарств сейчас нет. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью «Суспільному».

Не существует определенного единственного препарата, который бы нас вылечил. И нет ни одного чудодейственного препарата, который человек мог бы принимать дома в случае легкого течения. О чем мы узнали во время вспышки COVID-19 — это о важности кислородной терапии, — отметил он.

По его словам, последние испытания свидетельствуют, что некоторые кортикостероиды, такие как дексаметазон, дают определенный эффект, если применять их для пациентов, которые уже находятся на искусственной вентиляции легких. Оказалось, что использование этого препарата снижает вероятность наступления смерти в пять раз. Также от возможности негативных последствий лечения помогает кислородная терапия.

Тем временем JAMA Internal Medicine пишет, что ученые из США доказали, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин не показал эффективности против COVID-19 во время клинических испытаний. В научном исследовании участвовали 125 человек, но тестирование было решено приостановить из-за очевидных побочных эффектов от применения лекарств.

Напомним, 22 сентября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал создать недорогую «народную вакцину», которая будет доступной во всех странах.