Тарифы на отопление 2020. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/n144559-skolko-ukraincy-budut-platit-za-otoplenie-i-elektroenergiu-novye-tarify.html

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Отопительный сезон начинается в Украине в октябре. Централизованное теплоснабжение включают при значительном уменьшены среднесуточной температуры воздуха — когда она опускается до +8°. В Украине это традиционно происходит во второй половине октября.

Тарифы на этот отопительный сезон будут несколько ниже, чем в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в октябре тысяча кубов газа будет стоить украинцам от 4 тыс. 700 до 5 тыс. грн, а ближе к зиме цена возрастет.

Если же человек не может оплачивать коммунальные услуги и хочет получить субсидии, соответствующее заявление нужно подать в органы соцзащиты уже с 1 октября.

Цены на электроэнергию не будут расти. Тарифы на электричество в Украине остаются неизменными с 2017 года, являются самым низким в Европе и составляют: