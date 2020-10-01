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Ракурс
Санкции против оккупантов расширены, фото: «Майдан закордонних справ»

Санкции за строительство Керченского моста официально расширил Евросоюз

1 окт 2020, 20:44
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Экономические санкции ввел Евросоюз из-за сооружения во временно оккупированном Крыму моста через Керченский пролив.

Санкции введены в отношении еще двух человек и четырех учреждений. Их добавили к перечню лиц и компаний, на которые распространяются санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

Санкции предусматривают замораживание активов членов санкционного списка в ЕС, а также запрет на въезд для физических лиц. Теперь эти санкции распространяются уже на 177 человек и 48 учреждений.

В санкционный список включены:


  • Александр Ганов (гендиректор компании «Гранд Сервис Экспресс», которая осуществляет железнодорожное сообщение между Россией и незаконно аннексированным Крымом);
  • Леонид Риженькин (заместителя гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж», который с 2015 года занимался строительство Керченского моста);
  • акционерное общество «Ленпромтранспроект»;
  • акционерное общество «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск»;
  • компания «Крымская железная дорога»
  • компания «Крымская первая страховая компания».

В 2018 году Евросоюз вводил ограничительные меры против шести российских компаний, участвовавших в строительстве моста через Керченский пролив.

Напомним, расширения санкций за Керченский мост недавно поддержали послы стран Евросоюза.

Источник: Ракурс


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