Санкції за будівництво Керченського мосту офіційно розширив Євросоюз

Санкції проти окупантів розширено, фото: «Майдан закордонних справ»

https://racurs.ua/ua/n144580-sankciyi-za-budivnyctvo-kerchenskogo-mostu-oficiyno-rozshyryv-ievrosouz.html

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Економічні санкції запровадив Євросоюз через спорудження в тимчасово окупованому Криму мосту через Керченську протоку.

Санкції запроваджені щодо ще двох осіб та чотирьох установ. Їх додали до переліку осіб та компаній, на які розповсюджуються санкції через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

Cанкції передбачають замороження активів членів санкційного списку у ЄС, а також заборону на в’їзд для фізичних осіб. Тепер ці санкції поширюються вже на 177 осіб та 48 установ.

До санкційного списку включено:

Олександра Ганова (гендиректора компанії «Гранд Сервис Экспресс», яка здійснює залізничне сполучення між Росією і незаконно анексованим Кримом);

Леоніда Риженькіна (заступника гендиректора з інфраструктурних проектів ТОВ «Стройгазмонтаж», який з 2015 року займався будівництво Керченського мосту);

акціонерне товариство «Ленпромтранспроект»;

акціонерне товариство «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск»;

компанію «Крымская железная дорога»;

компанію «Крымская первая страховая компания».

У 2018 році Євросоюз запроваджував обмежувальні заходи щодо шести російських компаній, які брали участь у будівництві мосту через Керченську протоку.

Нагадаємо, розширення санкцій за Керченський міст нещодавно підтримали посли країн Євросоюзу.