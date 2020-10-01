На Луганщині тривають масштабні лісові пожежі, фото: Офіс генпрокурора

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Лісові пожежі на Луганщині вирують впродовж останніх днів. 30 вересня в регіоні було зафіксовано 146 пожеж, гасіння яких ускладнювалося погодними умовами, такими як сильний вітер.

Наразі локалізовано та ліквідовано вже 116 пожеж. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що слідство перевіряє усі версії виникнення цих пожеж, документуванням займаються понад 30 слідчо-оперативних груп.

Основними версіями причин виникнення пожеж є:

здійснені бойовиками обстріли;

умисний підпал;

самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов;

необережне поводження з вогнем.

Відкриті сім кримінальних проваджень, попередня правова кваліфікація — порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 і 2 ст. 270 Кримінального кодексу).

Вогонь забрав життя вже 11 осіб, ще 17 госпіталізовано з опіками та отруєнням чадним газом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не бачить зв’язку між обстрілами з боку бойовиків і пожежами на Луганщині.