Выборы в США. Фото: РБК

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Ракурс

Выборы в США пройдут уже в ближайшее время, поэтому в стране запустили масштабную предвыборную компанию. За президентское кресло борются кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп.

По результатам дебатов, прошедших на днях, Джо Байден имеет больше шансов на победу. Об этом стало известно из опроса, проведенного телекомпанией CNBC и исследовательской службой Change Research.

Так, большинство американских граждан считают, что Байден удачнее выступил на первых предвыборных дебатах, чем его оппонент. 53% американских избирателей, принявших участие в опросе, считают, что Байден был более убедителен во время дебатов. Однако 29% опрошенных высоко оценили выступление Трампа.

Еще 45% опрошенных признали, что Трамп выступил хуже, чем они ожидали, а 11% дали такую ​​же оценку кандидату от демократов.

Атмосфера во время дебатов огорчила 77% респондентов, но лишь 2% участников опроса сообщили, что изменили свое мнение о кандидатах на пост президента, в то время, как 98% подтвердили, что не изменили своего решения о том, за кого из кандидатов отдадут свой голос.

На вопрос о том, кого они склонны поддержать на выборах, 54% назвали демократа Байдена, а 41% — действующего лидера государства Трампа.

Общенациональный опрос 925 потенциальных избирателей проводился на прошлой неделе. Степень погрешности при опросе оценивается в 3,22%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Дональд Трамп и Джо Байден провели первый раунд дебатов в рамках предвыборной кампании на выборах президента США. Дебаты состоялись в атмосфере острых споров, а большинство зрителей, согласно опросам, чувствовали раздражение.

Журналистское сообщество в целом поставило под сомнение возможность назвать это мероприятие дебатами, в основном из агрессивного поведения Трампа.