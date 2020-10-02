Вибори у США. Фото: РБК

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Ракурс

Вибори у США пройдуть вже найближчим часом, тому у країні запустили масштабну передвиборчу компанію. За президентське крісло змагаються кандидат від Демократичної партії Джо Байден та чинний президент США Дональд Трамп.

За результатом дебатів, що пройшли нещодавно, Джо Байден має більше шансів на перемогу на виборах. Про це стало відомо з опитування, яке було проведене телекомпанією CNBC і дослідницькою службою Change Research.

Так, більшість американських громадян вважають, що Байден вдаліше виступив на перших передвиборчих дебатах, ніж його опонент. 53% американських виборців, що брали участь в опитувані, вважають, що Байден був більш переконливий під час дебатів. Натомість 29% опитаних високо оцінили виступ Трампа.

Ще 45% опитаних визнали, що Трамп виступив гірше, ніж вони очікували, а 11% дали таку ж оцінку кандидату від демократів.

Атмосфера під час дебатів засмутила 77% респондентів, але лише 2% учасників опитування повідомили, що змінили свою думку про кандидатів на пост президента, в той час, як 98% підтвердили, що не змінили свого рішення про те, за кого з кандидатів віддадуть свій голос.

На питання про те, кого вони схильні підтримати на виборах, 54% назвали демократа Байдена, а 41% — чинного лідера держави Трампа.

Загальнонаціональне опитування 925 потенційних виборців проводилося на минулому тижні. Ступінь похибки при опитуванні оцінюється в 3,22%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп і Джо Байден провели перший раунд дебатів в рамках передвиборчої кампанії на виборах президента США. Дебати відбулися в атмосфері гострих суперечок, а більшість глядачів, згідно з опитуваннями, відчували роздратування.

Журналістська спільнота загалом поставила під сумнів можливість назвати цей захід дебатами, переважно через агресивну поведінку Трампа.