Трамп і Байден сипали “компліментами” на дебатах — Цуцик Путіна, брехун і клоун — вибори у США

https://racurs.ua/ua/n144489-tramp-i-bayden-sypaly-komplimentamy-na-debatah-cucyk-putina-brehun-i-kloun-video.html

Ракурс

Дональд Трамп і Джо Байден провели перший раунд дебатів в рамках передвиборчої кампанії на виборах президента США. Дебати відбулися в атмосфері гострих суперечок, а більшість глядачів, згідно з опитуваннями, відчували роздратування. Журналістська спільнота загалом поставила під сумнів можливість назвати цей захід дебатами, переважно через агресивну поведінку Трампа.

Серед питань, піднятих на дебатах — призначення нової верховної судді, подолання пандемії, расова нерівність, економіка, податкові декларації та інші, пише «Голос Америки».

Все, про що він (Трамп — ред.) говорив досі, це просто брехня. Я тут не для того, щоб вказувати на його брехню. Всі знають, що він брехун, — заявив Байден.

Як і прогнозували оглядачі, загалом впродовж дебатів американський президент обрав тактику наступу. Модератор дебатів телеведучий Кріс Уоллес неодноразово просив Трампа не перебивати Байдена, однак йому було складно контролювати ситуацію. Всупереч досягнутій домовленості щодо правил дебатів, Трамп переривав кожну відповідь Байдена, дезорієнтовуючи демократа.

У якийсь момент Байден не витримав і різко заявив: «Замовкни, чоловіче».

Хлопці, ви хоч уявляєте, що робить цей клоун? — також говорив під час словесної перепалки демократ.

Багато аналітиків назвали ці дебати найгіршими в історії США. Вони критикували Трампа за неповагу до жодних правил і відсутність цивілізованої поведінки.

Було огидно спостерігати за цим видовищем зі знущаннями. Розгніваний, авторитарний президент, який не погодиться прийняти результати виборів, — зазначив професор політології Стенфордського університету Ларрі Даймонд.

Нагадаємо, 7 жовтня відбудуться дебати між кандидатами у віцепрезиденти США — Майком Пенсом та Камалою Гарріс. Другий раунд президентських дебатів між Дональдом Трампом і Джо Байденом відбудеться 15 жовтня.