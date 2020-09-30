Трамп и Байден обменялись «комплиментами» на дебатах — Щенок Путина, лжец и клоун — выборы в США

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Дональд Трамп и Джо Байден провели первый раунд дебатов в рамках предвыборной кампании на выборах президента США. Дебаты прошли в атмосфере острых споров, а большинство зрителей, согласно опросам, чувствовали раздражение. Журналистское сообщество в целом поставило под сомнение возможность назвать это мероприятие дебатами, преимущественно из-за агрессивного поведения Трампа.

Среди вопросов, поднятых на дебатах — назначение новой верховной судьи, преодоление пандемии, расовое неравенство, экономика, налоговые декларации и другие, пишет «Голос Америки».

Все, о чем он (Трамп — ред.) говорил до сих пор, это просто ложь. Я здесь не для того, чтобы указывать на его ложь. Все знают, что он лжец, — заявил Байден.

Как и прогнозировали аналитики, на этих дебатах американский президент выбрал тактику наступления. Модератор дебатов телеведущий Крис Уоллес неоднократно просил Трампа не перебивать Байдена, однако ему было сложно контролировать ситуацию. Вопреки достигнутой договоренности о правилах дебатов, Трамп прерывал каждый ответ Байдена, чем дезориентировал демократа.

В какой-то момент Байден не выдержал и резко заявил: «Когда ты уже замолчишь?».

Ребята, вы хоть представляете, что делает этот клоун? — также говорил во время словесной перепалки демократ.

Многие аналитики назвали эти дебаты худшими в истории США. Они критиковали Трампа за неуважение правил и отсутствие цивилизованного поведения.

Было противно наблюдать за этим зрелищем с издевательствами. Разгневанный, авторитарный президент, не согласится принять результаты выборов, — отметил профессор политологии Стэнфордского университета Ларри Даймонд.

Напомним, 7 октября состоятся дебаты между кандидатами в вице-президенты США — Майком Пенсом и Камалой Харрис. Второй раунд президентских дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом состоится 15 октября.