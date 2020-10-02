Дональд Трамп. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n144586-tramp-i-yogo-drujyna-zahvorily-na-koronavirus.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, отримав позитивний тест на коронавірус. Хвороба не оминула і дружину американського лідера, Меланію Трамп. Тепер президент та перша леді США підуть на самоізоляцію.

До цього коронавірус виявили у помічниці президента, Хоуп Хікс. Про це Дональд Трамп заявив на своїй сторінці у Twitter.





Повідомляється, що помічниця супроводжувала президента у кількох поїздках, а також була присутня під час дебатів. ЇЇ помічали разом з кількома іншими помічниками президента, жодний з яких не носив захисну маску. Усі вони нехтували карантинними заходами.

У зв’язку з захворюванням, Трамп заявив, що розпочне «карантинний процес». Згідно з рекомендаціями Центру з контролю та профілактики захворювання США, президент повинен пройти 14-денну самоізоляцію.

Наголосимо, що американський лідер неодноразово робив скандальні заяви щодо епідемії та порушував карантин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп закликав притягнути Китай до відповідальності за поширення коронавірусу. Американський лідер поклав на Пекін відповідальність за пандемію.