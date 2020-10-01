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Ракурс
Авіакатастрофа на Харківщині сталася ввечері 25 вересня, фото: МВС

Дочку загиблого пілота Ан-26 відмовлялися брати до школи в Харкові

1 жов 2020, 22:59
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Авіакатастрофа на Харківщині, яка сталася ввечері 25 вересня в районі аеродрому Чугуєва, забрала життя 26 осіб. Тоді впав літак Ан-26, який виконував планові навчальні польоти.

Дочку загиблого пілота літака Ан-26 відмовлялися брати до другого класу у харківській школі. Очільник Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер повідомив про це у своєму Фейсбуці.

Вдові загиблого в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвом пілота у 178 школі Харкова відмовили взяти доньку в другий клас, — зазначив Кучер.

У цю ситуацію, зазначає Кучер, він втрутився разом із виконувачем обов’язків міністра освіти Сергієм Шкарлетом.

За його словами, питання навчання дівчинки вже вирішене, призначене службове розслідування, а керівника навчального закладу відсторонили від виконання обов’язків.

Відмова в праві на освіту поблизу дому є неприпустимою, — наголошує очільник ОДА.


Водночас Кучер визнає, що Харків має проблему з нестачею місць у школах і дитсадках.

Нагадаємо, на місці падіння Ан-26 під Чугуєвом сьогодні, 1 жовтня, встановили тимчасовий пам’ятний знак. В майбутньому на цьому місці планують звести монумент або меморіальний комплекс.

Джерело: Ракурс


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