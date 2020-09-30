“Чорні скриньки” Ан-26 розшифровано — авіакатастрофа під Чугуєвом

https://racurs.ua/ua/n144521-chorni-skrynky-an-26-rozshyfrovano.html

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«Чорні скриньки» Ан-26 розшифровано — з бортових самописців військового літака, який розбився під Чугуєвом 25 вересня, вже зчитано інформацію.

Про це заявила голова парламентського підкомітету з державної безпеки та оборони Ірина Верещук в ефірі телеканалу «Україна 24».

Комітет Верховної Ради у середу, 30 вересня, має намір ознайомитися з інформацією, отриманою із бортових самописців.

Сьогодні нам доповіли, що «чорні скриньки» розшифровано. Спочатку були проблеми зі звуком, але зараз все розшифровано. Вже сьогодні приступаємо до оцінки того, що було в «чорних скриньках», — заявила Верещук.

Раніше сьогодні віце-прем'єр Олег Уруський повідомив, наразі розглядаються кілька версій причин трагедії Ан-26, проте, схоже, свою роль відіграв і людський фактор.

Нагадаємо, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб з 11 областей України: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, уцілілий В’ячеслав Золочевський врятував одного курсанта, однак 26 вересня він помер у лікарні від опіків. Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що наразі розглядаються три версії причин катастрофи — теракт, халатність та несправність борту.

28 вересня у родичів загиблих взяли забір зразків для аналізу ДНК, щоб провести ідентифікацію тіл.