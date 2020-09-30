«Черные ящики» Ан-26 расшифровали

https://racurs.ua/n144521-chernye-yaschiki-an-26-rasshifrovali.html

Ракурс

«Черные ящики» Ан-26 расшифрованы — с бортовых самописцев военного самолета, который разбился под Чугуевом 25 сентября, уже считали информацию.

Об этом заявила глава парламентского подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны Ирина Верещук в эфире телеканала «Украина 24».

Комитет Верховной Рады в среду, 30 сентября, намерен ознакомиться с информацией, полученной с бортовых самописцев.

Сегодня нам доложили, что «черные ящики» расшифрованы. Сначала были проблемы со звуком, но сейчас все расшифровано. Уже сегодня приступаем к оценке того, что было в «черных ящиках», — заявила Верещук.

Ранее сегодня вице-премьер Олег Уруский сообщил, сейчас рассматриваются несколько версий причин трагедии Ан-26, однако, похоже, свою роль сыграл и человеческий фактор.

Напомним, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находилось 27 человек из 11 областей Украины: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, уцелевший Вячеслав Золочевский спас одного курсанта, однако 26 сентября он скончался в больнице от ожогов. Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что сейчас рассматриваются три версии причин катастрофы — теракт, халатность и неисправность борта.

28 сентября у родственников погибших взяли образцы для анализа ДНК, чтобы провести идентификацию тел.