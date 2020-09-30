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Ракурс
Вечером 25 сентября на Харьковщине разбился самолет Ан-26, фото: ГБР

Человеческий фактор мог стать причиной крушения Ан-26, уверяют в правительстве

30 сен 2020, 15:58
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Авиакатастрофа на Харьковщине, которая произошла вечером 25 сентября, унесла жизни 26 человек.

Сейчас рассматриваются несколько версий причин этой трагедии, однако, похоже, свою роль сыграл и человеческий фактор. Вице-премьер-министр Олег Уруский сообщил об этом в своем Фейсбуке.

Становится понятным, что на технические неисправности, которые имели место, наложился человеческий фактор в различных его проявлениях, — отметил Уруский.

Уруский отметил, что найденные бортовые самописцы самолета Ан-26, который разбился в Харьковской области, были в удовлетворительном состоянии. Эксперты уже работают с ними и расшифровка «черных ящиков» Ан-26 ожидается на этой неделе.

Также уже взяты образцы ДНК у членов семей жертв авиакатастрофы.


Результаты анализов должны быть не менее чем через две недели, — отметил Уруский.

Напомним, момент падения Ан-26 сняла камера видеонаблюдения, установленная на одном из зданий.

Источник: Ракурс


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