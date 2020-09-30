Известного украинского борца с коррупцией обвинили в коррупции

Виталий Шабунин. Фото: Новые лидеры

https://racurs.ua/n144515-izvestnogo-ukrainskogo-borca-s-korrupciey-obvinili-v-korrupcii.html

Ракурс

Коррупция в Украине — одна из самых больших проблем, с которой борются и на теме которой спекулируют при любой власти. Сегодня, 30 сентября, Печерский суд Киева вынес приговор руководителю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Соответствующее решение огласил судья Белоцерковец. Об этом сообщает УНИАН.

В решении суда говорится о том, что Виталий Шабунин без уважительных причин несвоевременно подал ежегодную декларацию лица за 2019 года, чем нарушил требования закона Украины «О предотвращении коррупции». Отмечается, что в то время он был членом Конкурсной комиссии по отбору на должность главы Нацагентства по предотвращению коррупции.

7 августа 2020 года работниками полиции был составлен протокол о правонарушении и передан в суд. Суд признал действия Шабунина противоправными и постановил взыскать с него 850 грн штрафа.

Ранее «Ракурс» сообщал, что у Виталия Шабунина сгорел дом в результате поджога. Согласно результатам экспертизы, злоумышленники использовали для поджога помещения легковоспламеняющуюся жидкость — бензин, дизельное топливо или газ.