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Даты проведения ВНО-2021 назвали в МОН. Фото: Galnet

Даты проведения ВНО-2021 назвали в МОН

30 сен 2020, 15:36
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Основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2021 пройдет с 21 мая по 10 июня. Зарегистрироваться на ВНО можно будет с 1 февраля по 5 марта.

Такой календарный план утвердило Министерство образования и науки Украины (МОН) в приказе от 30 сентября 2020 года № 1210. Об этом сообщили в Центре оценивания качества образования.

Согласно документу, регистрация на ВНО продлится с 1 февраля по 5 марта. А до 1 марта руководители образовательных учреждений смогут зарегистрировать учеников на ГИА.

Скачать со своих страниц пропуска, где указано время и место тестирования, участники ВНО смогут до 30 апреля.

Дать основной сессии ВНО:


  • 21 мая — тестирование по химии;
  • 24 мая — тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам;
  • 25 мая — по английскому языку;
  • 28 мая — по математике;
  • 1 июня — по украинскому языку и литературе;
  • 4 июня — по истории Украины;
  • 5 июня — по географии;
  • 7 июня — по физике;
  • 10 июня — по биологии.

Информацию о результатах основной сессии ВНО разместят на страницах абитуриентов до 30 июня 2021 года.

Напомним, что в этом году 447 участников ВНО написали тестовые работы на 200 баллов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.


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