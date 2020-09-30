100 тыс. грн предлагает Кабмин за самый лучший эскиз большого герба Украины

В Украине планируют провести конкурс на проект большого герба, фото: «Википедия»

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Ракурс

Правительство выделило средства для проведения конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

Кабмин принял соответствующее решение во время своего заседания сегодня, 30 сентября.

Отмечается, что для победителей конкурсов эскизов предусмотрены премии:

первая премия — 100 тыс. грн;

вторая премия — 50 тыс. грн;

третья премия — 30 тыс. грн.

Предложения по результатам конкурса должны быть представлены в Министерство юстиции до 1 декабря.

Сопредседателями организационного комитета по подготовке и проведению этого конкурса является министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Конституция предусматривает наличие в Украине большого и малого гербов. Однако пока утвержден лишь малый герб — Тризуб.

Часть политиков и экспертов считает, что большой герб Украине не нужен, поскольку наше государство не является монархией — как правило, большой герб связан с монархической традицией или является следствием образования одного государства из нескольких, каждое из которых имело свои символы.

Напомним, постановление о поручении правительства начать конкурс на лучший эскиз большого герба Верховная Рада приняла 25 сентября.