100 тис. грн пропонує Кабмін за найкращий ескіз великого герба України

В Україні планують провести конкурс на проект великого герба, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n144513-100-tys-grn-otrymaie-peremojec-konkursu-eskiziv-velykogo-gerba-ukrayiny-detali.html

Ракурс

Уряд виділив кошти для проведення конкурсу на кращий ескіз великого державного герба України.

Кабмін ухвалив відповідне рішення під час свого засідання сьогодні, 30 вересня.

Зазначається, що для переможців конкурсів ескізів передбачені премії:

перша премія — 100 тис. грн;

друга премія — 50 тис. грн;

третя премія — 30 тис. грн.

Пропозиції за результатами конкурсу мають бути подані до Міністерства юстиції до 1 грудня.

Співголовами організаційного комітету з підготовки та проведення цього конкурсу є міністр юстиції Денис Малюська і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Конституція передбачає наявність в України великого та малого гербів. Проте наразі затверджено лише малий герб — Тризуб.

Частина політиків та експертів вважає, що великий герб Україні не потрібен, оскільки наша держава не є монархією — як правило, великий герб пов’язаний із монархічною традицією або є наслідком утворення однієї держави із кількох, кожна з який мала свої символи.

Нагадаємо, постанову про доручення уряду почати конкурс на кращий ескіз великого герба Верховна Рада ухвалила 25 вересня.