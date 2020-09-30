Жінка холоднокровно вбила двох дочок і скоїла самогубство. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/ua/n144512-jinka-holodnokrovno-vbyla-dvoh-dochok-i-skoyila-samogubstvo.html

Ракурс

Вбивство двох дітей сталося у Старосамбірському районі, що на Львівщині. Матір вистрілила з рушниці у доньок, після чого сама вчинила самогубство.

Тіла 36-річної мешканки одного з сіл Старосамбірського району та її доньок виявили на відпочинковій базі. Дітям було п’ять і дев’ять років. Про це інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як поінформували у поліції, попередньо встановлено, що 29 вересня орієнтовно о 22.30 у будиночку, де мешкали жінка і двоє її дочок, пролунали два постріли. Діти отримали поранення, несумісні з життям — вони померли на місці трагедії. Після цього жінка вистрілила у себе.

Поліцейські вилучили мисливську рушницю та скерували на експертне дослідження, — йдеться у повідомленні.



Цей факт слідчі розслідують за статтею про умисне вбивство та самогубство. Наразі триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що у Черкаській області батько задушив трьох дітей та скоїв самогубство.