Женщина хладнокровно убила двух дочерей и совершила самоубийство. Фото: Пекселс

https://racurs.ua/n144512-jenschina-hladnokrovno-ubila-dvuh-docherey-i-sovershila-samoubiystvo.html

Ракурс

Убийство двух детей произошло в Старосамборском районе Львовской области. Мать выстрелила из ружья в дочерей, после чего и сама свела счеты с жизнью.

Тела 36-летней жительницы одного из сел Старосамборского района и ее дочерей обнаружили на базе отдыха. Детям было по пять и девять лет. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как сообщили в полиции, предварительно установлено, что 29 сентября ориентировочно в 22.30 в домике, где жили мать и две дочери, прозвучали два выстрела. Дети получили ранения, несовместимые с жизнью — они скончались на месте трагедии. После этого женщина выстрелила в себя.

Полицейские изъяли охотничье ружье и направили на экспертное исследование, — говорится в сообщении.



Этот факт следователи расследуют по статье об умышленном убийстве и самоубийстве. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области отец задушил трех детей и совершил самоубийство.