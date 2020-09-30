Выходные. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n144511-stalo-izvestno-skolko-vyhodnyh-otgulyaut-ukraincy-v-2021-godu.html

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Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.

Соответствующее постановление приняли во время заседания Кабинета министров сегодня, 30 сентября.



Теперь рабочие дни поменяются таким образом:

рабочая пятница 8 января перенесется на субботу 16 января;

понедельник 23 августа заменится субботой 28 августа;

рабочая пятница 15 октября заменит субботу 23 октября.

Отметим, что дополнительные выходные распространяются только на работников со стандартным пятидневным графиком с выходными в субботу и воскресенье. На работников Пенсионного фонда, АО «Укрпочта» и банковских учреждений новые праздничные выходные не распространяются.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел новый профессиональный праздник в Украине. Теперь праздновать свой день будут виноделы и виноградари.