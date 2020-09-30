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Ракурс
Выходные. Фото: Pixabay

Стало известно, сколько выходных будут гулять украинцы в 2021 году

30 сен 2020, 15:00
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Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.

Соответствующее постановление приняли во время заседания Кабинета министров сегодня, 30 сентября.

Постановление правительства. Документ: Телеграм-канал нардепаТеперь рабочие дни поменяются таким образом:


  • рабочая пятница 8 января перенесется на субботу 16 января;
  • понедельник 23 августа заменится субботой 28 августа;
  • рабочая пятница 15 октября заменит субботу 23 октября.

Отметим, что дополнительные выходные распространяются только на работников со стандартным пятидневным графиком с выходными в субботу и воскресенье. На работников Пенсионного фонда, АО «Укрпочта» и банковских учреждений новые праздничные выходные не распространяются.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел новый профессиональный праздник в Украине. Теперь праздновать свой день будут виноделы и виноградари.

Источник: Ракурс


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