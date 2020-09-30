Суд не восстановил скандальную чиновницу и экс-нардепа в Офисе президента — детали

https://racurs.ua/n144510-sud-ne-vosstanovil-skandalnuu-chinovnicu-i-eks-nardepa-v-ofise-prezidenta-detali.html

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Ирина Антипенко, бывший нардеп от «Партии регионов» и экс-сотрудник Администрации президента, которая на протяжении как минимум пяти лет ведет войну против собственной дочери Дианы Самойлик и ранее объявлялась в розыск за нападение на адвоката, подала иск в Шестой апелляционный админсуд Киева с целью восстановиться в должности замруководителя Главного контрольного департамента Администрации президента (АПУ).

На прошлой неделе суд отказал Антипенко в удовлетворении иска. Женщина в апелляционной инстанции обжаловала решение Окружного админсуда Киева.

Бывшая чиновница просила суд отменить приказ главы аппарата АПУ о ее увольнении, восстановить на работе и взыскать в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула. В то же время суд оставил жалобу Антипенко без удовлетворения, а решение Окружного админсуда Киева от 5 февраля — без изменений.

Ранее сообщалось, что Антипенко свыше пяти лет «терроризирует» единственную дочь Диану Самойлик. В противостоянии использовался домашний арест девушки, ее похищение и подделка медицинских документов. Также Антипенко подавала иски о признании дочери недееспособной, запугивала ее адвокатов. Мать писала заявления в полицию с требованием объявить Диану с розыск. Сама Диана Самойлик считает, что родители пытаются лишить ее дееспособности из-за нездорового желания матери установить тотальный контроль над ее жизнью.

Напомним, 10 февраля 2016 года в помещении Апелляционного суда города Киева Ирина Антипенко нанесла телесные повреждения адвокату Трофимову. После конфликта его госпитализировали в одну из больниц Киева.