Суд не поновив скандальну чиновницю і екс-нардепа в Офісі президента — деталі

https://racurs.ua/ua/n144510-sud-ne-ponovyv-skandalnu-chynovnycu-i-eks-nardepa-v-ofisi-prezydenta-detali.html

Ракурс

Ірина Антипенко, колишній нардеп від Партії регіонів та екс-співробітник Адміністрації президента, яка впродовж щонайменше п’яти років веде війну проти власної доньки Діани Самойлик та раніше оголошувалася в розшук за напад на адвоката, подала до Шостого апеляційного адмінсуду Києва з метою поновитися на посаді заступника керівника Головного контрольного департаменту Адміністрації президента (АПУ).

Минулого тижня суд відмовив у задоволенні позову Антипенко. Жінка у апеляційній інстанції оскаржувала рішення Окружного адмінсуду Києва.

Колишня чиновниця просила суд скасувати наказ керівника апарату АПУ щодо її звільнення, поновити її на роботі та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу. Водночас суд залишив скаргу Антипенко без задоволення, а рішення Окружного адмінсуду Києва від 5 лютого — без змін.

Раніше повідомлялося, що Антипенко веде війну проти єдиної дочки Діани Самойлик. У протистоянні жінка вдавалася до домашнього арешту дівчини, її викрадення та підроблення медичних документів. Також Антипенко подавала позови про визнання доньки недієздатною, залякувала її адвокатів. Матір писала й заяви в поліцію з вимогою оголосити Діану в розшук. Сама Діана Самойлик вважає, що батьки намагаються позбавити її дієздатності через нездорове бажання матері встановити тотальний контроль над її життям.

Нагадаємо, 10 лютого 2016 року у приміщенні Апеляційного суду м. Києва Ірина Антипенко завдала тілесних ушкоджень адвокату Трофімову. Після конфлікту його госпіталізували в одну з лікарень Києва. Згодом МВС оголосило Антипенко в розшук.