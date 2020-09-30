Вихідні. Фото: Pixabay

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.

Відповідну постанову прийняли під час засідання Кабінету міністрів сьогодні, 30 вересня.

Тепер робочі дні зміняться таким чином:

робоча п’ятниця 8 січня перенесеться на суботу 16 січня;

понеділок, 23 серпня заміниться суботою 28 серпня;

робоча п’ятниця 15 жовтня замінить суботу 23 жовтня.

Зазначимо, що додаткові вихідні поширюються тільки на працівників зі стандартним п’ятиденним графіком з вихідними в суботу та неділю. Не поширюються нові святкові вихідні на працівників Пенсійного фонду, АТ «Укрпошта» та банківських установ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів нове професійне свято в Україні. Тепер святкувати свій день будуть винороби і виноградарі.