Дати проведення ЗНО-2021 назвали у МОН. Фото: Galnet

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Ракурс

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року триватиме з 21 травня до 10 червня. Зареєструватись на ЗНО можна буде з 1 лютого по 5 березня.

Такий календарний план затвердило Міністерство освіти і науки України (МОН) у наказі від 30 вересня 2020 року № 1210. Про це повідомили в Центрі оцінювання якості освіти.

Згідно з документом реєстрація на ЗНО триватиме з 1 лютого по 5 березня. А до 1 березня керівники освітніх закладів зможуть зареєструвати учнів на ДПА.

Завантажити зі своїх сторінок перепустки, де вказано час і місце тестувань, учасники ЗНО зможуть до 30 квітня.

Дати основної сесії ЗНО:

21 травня — тестування з хімії;

24 травня — тестування з іспанської, німецької, французької мов;

25 травня — з англійської мови;

28 травня — з математики;

1 червня — з української мови й літератури;

4 червня — з історії України;

5 червня — з географії;

7 червня — з фізики;

10 червня — з біології.

Інформацію про результати основної сесії ЗНО розмістять на сторінках абітурієнтів до 30 червня 2021 року.

Нагадаємо, що цього року 447 учасників ЗНО написали тестові роботи на 200 балів. Це майже вдвічі більше, ніж було минулого року.