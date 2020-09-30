Відомого українського борця з корупцією звинуватили у корупції

Віталій Шабунін. Фото: Нові лідери

https://racurs.ua/ua/n144515-vidomogo-v-ukrayini-borcya-z-korupciieu-zvynuvatyly-u-korupciyi.html

Ракурс

Корупція в Україні — одна із найбільших проблем, з якою продовжують боротись. Проте іноді корупційні проступки здійснюють й активні борці з корупцією. Сьогодні, 30 вересня, Печерський суд Києва виніс вирок керівнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Відповідне рішення оголосив суддя Білоцерківець. Про це повідомляє УНІАН.

В рішенні суду йдеться про те, що Віталій Шабунін без поважних причин несвоєчасно подав щорічну декларацію особи за 2019 рік, чим порушив вимоги закону України «Про запобігання корупції». Зазначається, що на той час він був членом Конкурсної комісії з відбору на посаду голови Нацагентства з питань запобігання корупції. 7 серпня 2020 року працівниками поліції був складений протокол про правопорушення та переданий до суду. Суд визнав дії Шабуніна протиправними. Він має сплатити 850 грн штрафу.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у Віталія Шабуніна згорів будинок внаслідок підпалу. Згідно з результатами експертизи, зловмисники використовували для підпалу приміщення легкозаймисту рідину — бензин, дизельне паливо або газ.