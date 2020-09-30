Людський фактор міг спричинити падіння Ан-26, запевняють в уряді

Ввечері 25 вересня на Харківщині розбився літак Ан-26, фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n144516-aviakatastrofa-na-harkivschyni-v-uryadi-zagovoryly-pro-ludskyy-faktor.html

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Авіакатастрофа на Харківщині, яка сталася ввечері 25 вересня, забрала життя 26 осіб.

Наразі розглядаються кілька версій причин цієї трагедії, проте, схоже, свою роль відіграв і людський фактор. Віце-прем'єр-міністр Олег Уруський повідомив про це у своєму Фейсбуці.

Стає зрозумілим, що на технічні несправності, які мали місце, наклався людський фактор в різних його проявах, — зазначив Уруський.

Уруський додав, що знайдені бортові самописці літака Ан-26, який розбився на Харківщині, були в задовільному стані. Експерти вже працюють з ними й розшифрування «чорних скриньок» Ан-26 очікується цього тижня.

Також вже взято зразки ДНК у членів сімей жертв авіакатастрофи.

Результати аналізів мають бути не менше ніж за два тижні, — зазначив Уруський.

Нагадаємо, момент падіння Ан-26 зняла камера відеоспостереження, встановлена на одній із будівель.