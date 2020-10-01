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Ракурс
Авиакатастрофа в Харьковской области произошла вечером 25 сентября, фото: МВД

Дочь погибшего пилота Ан-26 отказывались брать в школу в Харькове

1 окт 2020, 22:59
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Авиакатастрофа в Харьковской области, которая произошла вечером 25 сентября в районе аэродрома Чугуева, унесла жизни 26 человек. Тогда упал самолет Ан-26, выполнявший плановые учебные полеты.

Дочь погибшего пилота самолета Ан-26 не стали брать во второй класс в харьковской школе. Глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил об этом в своем Фейсбуке.

Вдове погибшего в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом пилота в 178 школе Харькова отказали взять дочь во второй класс, — отметил Кучер.

В эту ситуацию, отмечает Кучер, он вмешался вместе с исполняющим обязанности министра образования Сергеем Шкарлетом.

По его словам, вопрос обучения девочки уже решен, назначенно служебное расследование, а руководителя учебного заведения отстранили от исполнения обязанностей.

Отказ в праве на образование вблизи дома недопустим, — подчеркиват глава ОДА.


В то же время Кучер признает, что Харьков имеет проблему с нехваткой мест в школах и детсадах.

Напомним, на месте падения Ан-26 под Чугуевом сегодня, 1 октября, установили временный памятный знак. В будущем на этом месте планируют возвести монумент или мемориальный комплекс.

Источник: Ракурс


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