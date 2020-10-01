Памятный знак установили на месте катастрофы Ан-26 — авиакатастрофа под Чугуевом

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На месте катастрофы Ан-26 под Чугуевом 1 октября установили временный памятный знак — на гранитной плите изображен самолет, который взлетает над облаками. Возле знака высадили цветы, а также разместили фото погибших солдат и офицеров. В будущем его планируют заменить и построить на месте гибели курсантов и экипажа монумент или мемориальный комплекс.

Как рассказал пресс-секретарь Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Олег Кошевой, памятный знак с надписью «Вечного вам полета. Ан-26-Ш б/н 76. 25.09.2020» установили по инициативе университета и офицеров воинской части в Чугуеве.

Это временный памятник. 3 октября, на девятый день после трагедии, возле него состоится панихида. Отдадим дань уважения нашим офицерам и курсантам, — отметил представитель военного вуза, пишет «Укринформ».

Он также добавил, что сейчас психологи вуза работают как с курсантами, так и семьями погибших, которые все еще остаются в Харькове.

Личный состав прилагает максимум усилий, чтобы поддержать курсантов, наши штатные психологи способствуют этому. Особенно тяжело переживают трагедию курсанты летного факультета. Работаем с семьями погибших. Часть семей еще в Харькове — до окончания экспертиз ДНК. Они проживают в гостинице университета, мы обеспечиваем питание и транспорт. Конечно, с ними общаются психологи, — добавил Кошевой.

29 сентября на Мемориале Славы в Харькове состоялась церемония прощания с Виталием Ольховым. 30 сентября его похоронили на Львовщине.

Напомним, 25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находилось 27 человек из 11 областей Украины: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил. На месте катастрофы погибли 25 человек, уцелевший Вячеслав Золочевский спас одного курсанта, однако 26 сентября он скончался в больнице от ожогов.

28 сентября у родственников погибших взяли образцы для анализа ДНК, чтобы провести идентификацию тел.

Вице-премьер Олег Уруский сообщил, сейчас рассматриваются несколько версий причин трагедии Ан-26, однако, похоже, свою роль сыграл и человеческий фактор. 30 сентября стало известно, что «черные ящики» Ан-26 расшифровали.