Пам’ятний знак встановили на місці катастрофи Ан-26

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На місці катастрофи Ан-26 під Чугуєвом 1 жовтня встановили тимчасовий пам’ятний знак — на гранітній плиті зображено літак, який злітає над хмарами. Біля знаку висадили квіти, а також розмістили фото загиблих солдат і офіцерів. У майбутньому його планують замінити і звести на місці загибелі курсантів і екіпажу монумент або меморіальний комплекс.

Як розповів речник Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба Олег Кошевой, пам’ятний знак з написом «Вічного вам польоту. Ан-26-Ш б/н 76. 25.09.2020» встановили з ініціативи університету та офіцерів військової частини в Чугуєві.

Це тимчасовий пам’ятник. 3 жовтня, на дев’ятий день після трагедії, біля нього відбудеться панахида. Віддамо шану нашим офіцерам і курсантам, — зазначив представник військового вишу, пише «Укрінформ».

Він також додав, що наразі психологи вишу працюють як з курсантами, так і родинами загиблих, які поки залишаються в Харкові.

Особовий склад докладає максимум зусиль, щоб підтримати курсантів, наші штатні психологи сприяють цьому. Особливо тяжко переживають трагедію курсанти льотного факультету. Працюємо з сім’ями загиблих. Частина родин ще в Харкові — до закінчення експертиз ДНК. Вони проживають у готелі університету, ми забезпечуємо харчування та транспорт. Звісно, з ними спілкуються психологи, — додав Кошевой.

29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові відбулася церемонія прощання з Віталієм Вільховим. 30 вересня його поховали на Львівщині.

Нагадаємо, 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб з 11 областей України: семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, уцілілий В’ячеслав Золочевський врятував одного курсанта, однак 26 вересня він помер у лікарні від опіків.

28 вересня у родичів загиблих взяли забір зразків для аналізу ДНК, щоб провести ідентифікацію тіл.

Віце-прем'єр Олег Уруський повідомив, наразі розглядаються кілька версій причин трагедії Ан-26, проте, схоже, свою роль відіграв і людський фактор. 30 вересня стало відомо, що «чорні скриньки» Ан-26 розшифровано.