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Ракурс
В Офісі президента відреагували на загибель співробітниці американського посольства, фото: Офіс президента

У Зеленського через добу відреагували на загибель співробітниці посольства США

1 жов 2020, 17:01
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Офіс президента України (ОПУ) прокоментував нещодавню загибель співробітниці посольства США, котра померла в лікарні після того, як її вранці 30 вересня знайшли непритомною поблизу залізничних колій в Шевченківському районі Києва.

У відомстві пообіцяли сприяти встановленню всіх обставин цього інциденту. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті ОПУ.

Зазначається, що загибла була одруженою, у неї залишилися четверо дітей.

Висловлюємо наші найщиріші співчуття рідним, друзям і колегам загиблої, — зазначає прес-служба ОПУ.


У відомстві зазначають, що наразі правоохоронні органи розглядають версії як навмисного вбивства, так і нещасного випадку.

Нагадаємо, загибла співробітниця посольства, коли її знайшли перехожі, була одягнена у спортивний костюм, а у її вухах були навушники. Тому в поліції не виключають, що її загибель могла бути наслідком нещасного випадку — на залізниці загибель необачних пішоходів не є рідкістю.

Джерело: Ракурс


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