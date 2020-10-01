У Зеленського через добу відреагували на загибель співробітниці посольства США

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В Офісі президента відреагували на загибель співробітниці американського посольства, фото: Офіс президента
У Зеленського через добу відреагували на загибель співробітниці посольства СШАhttps://racurs.ua/ua/n144572-u-zelenskogo-cherez-dobu-vidreaguvav-na-zagybel-spivrobitnyci-posolstva-ssha.htmlРакурс
Офіс президента України (ОПУ) прокоментував нещодавню загибель співробітниці посольства США, котра померла в лікарні після того, як її вранці 30 вересня знайшли непритомною поблизу залізничних колій в Шевченківському районі Києва.
У відомстві пообіцяли сприяти встановленню всіх обставин цього інциденту. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті ОПУ.
Зазначається, що загибла була одруженою, у неї залишилися четверо дітей.
Висловлюємо наші найщиріші співчуття рідним, друзям і колегам загиблої, — зазначає прес-служба ОПУ.
У відомстві зазначають, що наразі правоохоронні органи розглядають версії як навмисного вбивства, так і нещасного випадку.
Нагадаємо, загибла співробітниця посольства, коли її знайшли перехожі, була одягнена у спортивний костюм, а у її вухах були навушники. Тому в поліції не виключають, що її загибель могла бути наслідком нещасного випадку — на залізниці загибель необачних пішоходів не є рідкістю.
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