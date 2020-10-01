Балух після коми відкриває очі і може рухатися — лікарі — новини України

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Ракурс

Володимир Балух, колишній бранець Кремля, якого 8 вересня побили в столичному Гідропарку, одужує.

Хороші новини від лікарів Балуха: «Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємося!», — написала у Фейсбук 1 жовтня нардеп Ірина Геращенко.

Нагадаємо, Балуха побили невідомі в ніч на 8 вересня у Гідропарку в Києві, коли він з друзями святкував річницю визволення з полону. Його госпіталізували в стабільно важкому стані. Медики ввели його в медикаментозну кому.

Підозрюваного у нападі затримали 18 вересня. Ним виявився місцевий мешканець 1988 року народження. Конфлікт нібито стався на побутовому ґрунті.

Балуха звільнили з російського полону торік 7 вересня в рамках обміну між Україною і Росією. Раніше підконтрольний Москві суд в анексованому Криму запроторив Балуха на чотири роки і 11 місяців до колонії за проукраїнську позицію щодо Криму.