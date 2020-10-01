Балух после комы открывает глаза и может двигаться — врачи

https://racurs.ua/n144571-baluh-posle-komy-otkryvaet-glaza-i-mojet-dvigatsya-vrachi.html

Ракурс

Владимир Балух, бывший узник Кремля, которого 8 сентября избили в столичном Гидропарке, выздоравливает.

Хорошие новости от врачей Балуха: «Пациент стабилен, открывает глаза, двигает руками и ногами! Динамика положительная! Нужно время! Занимаемся!» — написала в Фейсбуке 1 октября нардеп Ирина Геращенко.

Напомним, Владимира Балуха избили неизвестные в ночь на 8 сентября в киевском Гидропарке, где он с друзьями праздновал годовщину освобождения из плена. Его госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии. Медики ввели его в медикаментозную кому.

Подозреваемого в нападении задержали 18 сентября. Им оказался местный житель 1988 года рождения. Конфликт якобы произошел на бытовой почве.

Балуха освободили из российского плена 7 сентября 2019 года в рамках обмена между Украиной и Россией. Ранее подконтрольный Москве суд в аннексированном Крыму приговорил Балуха к четырем годам и 11 месяцев колонии за проукраинскую позицию по Крыму.