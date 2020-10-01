Отменить штрафы за изготовление самогона дома хотят «слуги». Фото: Пекселс

https://racurs.ua/n144570-otmenit-shtrafy-za-izgotovlenie-samogona-doma-hotyat-slugi.html

Ракурс

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об отмене административной ответственности за изготовление самогона для собственных нужд. Инициаторы законопроекта — председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова и группа народных избранников.

Проект закона предусматривает отмену ст. 176 и ст. 177 КУоАП о запрете изготовления или хранения без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки. Соответствующий проект закона опубликован на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что на сегодняшний день, если человек производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки, то административная ответственность за это не должна устанавливаться. Это его естественное право, которое не должно ограничиваться государством. Отмечается, что каждый человек должен использовать плоды своего труда для удовлетворения собственных потребностей.

Также в пояснительной записке говорится о том, что наложение штрафа за приобретение домашнего самогона и других крепких спиртных напитков от одного до пяти необлагаемых минимум граждан, что составляет от 17 до 85 грн, неэффективно.

Как сообщал ранее «Ракурс», народные депутаты от фракции «Слуга народа» планируют запретить продажу спиртных напитков в поездах. Они считают, что это поможет снизить количество преступлений в поездах. «Слуги» предлагают запретить распивать алкоголь в поездах, а также не допускать к посадке людей с признаками алкогольного опьянения.