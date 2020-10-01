Скасувати штрафи за варіння самогону вдома хочуть «слуги». Фото: Пекселс

https://racurs.ua/ua/n144570-skasuvaty-shtrafy-za-varinnya-samogonu-vdoma-hochut-slugy.html

Ракурс

У Верховній Раді зареєстрували проект закону про скасування адміністративної відповідальності за виготовлення самогону для власних потреб. Ініціатори законопроекту — голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка від «Слуги народу» Галина Третьякова та група народних обранців.

Проект закону передбачає скасування ст. 176 та ст. 177 КУпАП про заборону виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення. Відповідний проект закону опублікований на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроекту повідомляється, що на сьогоднішній день, якщо людина виготовляє з продуктів своєї праці міцні алкогольні напої, то адміністративна відповідальність за це не повинна встановлюватися. Це її природне право, яке не має обмежуватися державою. Зазначається, що кожна людина повинна використовувати плоди своєї праці для задоволення власних потреб.

Також в пояснювальній записці йдеться про те, що накладання штрафу за придбання домашнього самогону та інших міцних спиртних напоїв від одного до п’яти неоподатковуваних мінімум громадян, що становить від 17 до 85 грн, є неефективним.

Як повідомляв раніше «Ракурс», народні депутати від фракції «Слуга народу» планують заборонити продаж спиртних напоїв в поїздах. Вони вважають, що це допоможе знизити кількість злочинів у потягах. «Слуги» пропонують не дозволяти розпивати алкоголь у потягах і заборонити посадку на поїзд людей з ознаками алкогольного сп’яніння.